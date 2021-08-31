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    09:25, 31 Август 2021 | GMT +6

    Подъемы уровней воды ожидаются на реках ВКО и Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о подъемах уровней воды на реках в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Об этом передает МИА «Казинформ».
    «В связи с прогнозом дождей, местами сильных с 31 августа по 2 сентябр а в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - сообщили в РГП «Казгидромет».

    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Казгидромет Жамбылская область
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