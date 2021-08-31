Подъемы уровней воды ожидаются на реках ВКО и Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о подъемах уровней воды на реках в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом дождей, местами сильных с 31 августа по 2 сентябр а в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - сообщили в РГП «Казгидромет».