09:25, 31 Август 2021 | GMT +6
Подъемы уровней воды ожидаются на реках ВКО и Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о подъемах уровней воды на реках в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Об этом передает МИА «Казинформ».
«В связи с прогнозом дождей, местами сильных с 31 августа по 2 сентябр а в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - сообщили в РГП «Казгидромет».