Подъемы уровней воды ожидаются на горных реках Алматы и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В период 17-19 октября в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.