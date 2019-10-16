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Подъемы уровней воды ожидаются на горных реках Алматы и ВКО

16 Октября 2019 17:47
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Подъемы уровней воды ожидаются на горных реках Алматы и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В период 17-19 октября в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, Погода,
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