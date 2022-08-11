Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Подъемные пособия свыше 1 млн тенге получили молодые врачи в СКО
11 Августа 2022 14:46

Подъемные пособия свыше 1 млн тенге получили молодые врачи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году из бюджета выделили 250 млн тенге на подъемные пособия для приезжающих работать в регион врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, пособия по 1,5 млн

тенге уже выплатили восьми врачам, по 2,5 млн тенге – 15 специалистам. Еще 15 медиков готовят документы на получение подъемных.

В поликлинику № 3 г. Петропавловск в этом году приехали 16 молодых специалистов. От медицинского учреждения они дополнительно получили сертификат в один миллион тенге.

«В качестве поддержки выплачивается пособие и ежемесячно производится оплата аренды жилья в размере 50% от стоимости. Такие меры принимают многие медучреждения. Также оказывается и социальная поддержка. Приехавшие врачи из южных регионов участвуют в госпрограмме переселения, те, что едут работать в сельскую местность - по программе «С дипломом - в село». По результатам выезда в медуниверситеты заключили предварительно 131 договор с выпускниками 2022 года. За счет местных исполнительных органов обучаются 146 резидентов в девяти медицинских вузах. В этом году ожидаем прибытие 58 человек, в следующем – 60, а в 2024 году – 28», - проинформировали в пресс-службе.

О повышении размера подъемных пособий для врачей в прошлом году заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. В апреле этого года теперь уже бывший руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов утверждал , что солидные выплаты позволили привлечь в регион рекордное количество медиков.


Новости по теме
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Снизить дефицит врачей в 1,5 раза удалось в Акмолинской области
Лес высадят на 1,7 тыс. гектаров в СКО
Читайте также
Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Девяносто образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области
Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО
Ситуацию с содержанием угарного газа в воздухе прокомментировали экологи СКО
Число случаев заболевания оспой обезьян в ЕС растет
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив