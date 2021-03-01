Подъемные пособия для молодых специалистов сферы здравоохранения увеличат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подъемные пособия для молодых специалистов сферы здравоохранения, прибывших на работу в сельскую местность, будут увеличены в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадровыми ресурсами нами предусмотрены следующие меры. Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников: к 2023 году до уровня более чем в два раза выше средней заработной платы в экономике. Подъемные пособия для молодых специалистов, прибывших на работу в сельскую местность, будут увеличены с 70 до 100 МРП (с 204 190 тенге до 291 700 тенге)», - сказал Алексей Цой.

Наряду с этим, по словам министра, предусмотрено внедрение модели прогнозирования обеспеченности медицинских кадров до 2030 года.

Для повышения квалификации медицинских работников до уровня соответствия международным стандартам запланировано следующее:

- внедрение новой методики формирования стоимости образовательных услуг, а также государственных образовательных грантов на 40%;

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов;

- повышение стипендии студентам медицинских вузов на 25% (до 42 тысяч тенге);

- разработка и внедрение новых программ подготовки (PhD) и специализации работников сестринской службы.