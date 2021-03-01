Подъемные пособия для молодых специалистов сферы здравоохранения увеличат в РК
«Для укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадровыми ресурсами нами предусмотрены следующие меры. Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников: к 2023 году до уровня более чем в два раза выше средней заработной платы в экономике. Подъемные пособия для молодых специалистов, прибывших на работу в сельскую местность, будут увеличены с 70 до 100 МРП (с 204 190 тенге до 291 700 тенге)», - сказал Алексей Цой.
Наряду с этим, по словам министра, предусмотрено внедрение модели прогнозирования обеспеченности медицинских кадров до 2030 года.
Для повышения квалификации медицинских работников до уровня соответствия международным стандартам запланировано следующее:
- внедрение новой методики формирования стоимости образовательных услуг, а также государственных образовательных грантов на 40%;
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов;
- повышение стипендии студентам медицинских вузов на 25% (до 42 тысяч тенге);
- разработка и внедрение новых программ подготовки (PhD) и специализации работников сестринской службы.