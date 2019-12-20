Подъемные по 700 тысяч тенге вручили молодым врачам в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 молодым врачам в Хромтауском районе Актюбинской области в рамках меморандума между акиматом Актюбинской области и компанией ERG были выделены подъемные средства на общую сумму 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

14 специалистов различного профиля получили денежные сертификаты на сумму более чем 700 тысяч тенге каждый. Среди них хирург, гинекологи, педиатр, врачи общей практики. Все молодые люди трудоустроились в центральную больницу Хромтауского района в последние три года.

Эти молодые специалисты стали первыми, получившими денежные средства. Ранее подобной практики в Хромтау не было.

«Я родом из Уральска, после окончания Западно-Казахстанского медицинского университета приехал работать в центральную районную больницу в Хромтау. Первые годы работы обычно самые сложные, но тут я этого не ощущаю. Сегодня мы получили подъемные – это хорошая поддержка и мотивация для дальнейшей работы», – сказал на церемонии вручения сертификатов хирург ЦРБ Тайман Максутов.

Также в рамках меморандума для больницы был закуплен долгожданный томограф стоимостью 100 млн тенге. Ранее для обследования пациентов приходилось отправлять в областной центр, что было достаточно проблематично.

Стоит отметить, что это медицинское учреждение обслуживает жителей не только Хромтауского, но и Каргалинского и Айтекебийского районов.

Перед установкой дорогостоящего оборудования были проведены подготовительные строительные работы, так как помещение 1986 года не могло обеспечить функционирование диагностической техники. Были заменены коммуникации и усилены несущие конструкции пола.

«Городу и больнице не хватало этого оборудования, были пациенты, которых было проблематично транспортировать для диагностики в областной центр. Теперь эта проблема решена. Мы выбрали оптимальную модель с учетом дальнейшего сервисного обслуживания и оптимального набора функций», – отметил главный врач Хромтауской центральной районной больницы Асхат Алимжанов.

Также в рамках меморандума была приобретена современная спецтехника для уборки мусора в городе Хромтау и 95 евроконтейнеров.