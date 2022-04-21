Подъемные для врачей увеличили до 5 млн тенге в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос привлечения в регион молодых кадров, в том числе их финансовое стимулирование, стоит остро. Об этом заявил руководитель областного управления здравоохранения Рустем Айтбаев в ходе выступления на сессии облмаслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 1933 врача, 6123 медработника со средним медобразованием. Общий дефицит медицинских кадров составляет 358 человек, в том числе на селе - 91 человек. Дефицит врачей, занимающихся клинико-диагностической деятельностью, составляет 265 человек, на селе - 74 человека, - сообщил Р. Айтбаев. — С августа в область прибыл 101 врач, из которых 92 выпускника медвузов и 9 опытных врачей из других регионов».

Для прибывающих в регион врачей предусмотрены выплаты подъёмных за счет средств областного бюджета: 1,5 млн тенге - в городской местности, 2 млн тенге - в сельской.

«Для костанайской области характерно старение кадров. На сегодняшний день в области 548 врачей предпенсионного и пенсионного возраста, это 30% от общего количества врачей в области. Необходимо принимать высокоэффективные меры для снижения дефицита кадров и привлечения специалистов. Востребованы сейчас акушер-гинекологи, неонатологи, анестезиологи, педиатры, кардиологи, психиатры, онкологи. В связи с этим необходимо постоянно улучшать предложения, устанавливая более привлекательные условия, существенно отличающиеся от других областей. Тем самым повысить привлекательность Костанайской области для врачей», - считает Р. Айтбаев.

В связи с этим облздрав выступил с инициативой по повышению размера выплат. По таким специальностям, как анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр, в сельской местности и поселках Костанайской области предлагаются выплаты в размере 5 млн тенге. Этим же специалистам, направленным для работы в города районного и областного значения Костанайской области, предусмотрены выплаты в размере 3,5 млн тенге.

«Врачам, направленным по специальности кардиолог, онколог, инфекционист, психиатр, фтизиатр, гастроэнтеролог, патологоанатом, нефролог, аллерголог, гематолог и реабилитолог в сельской местности и поселках области - выплаты в размере 3,5 млн тенге, в городах районного и областного значения - в размере 2,5 млн тенге. Указанные изменения мер социальной поддержки не повлекут необходимости дополнительного к уже имеющемуся финансированию», - заверил глава облздрава.

Р.Айтбаев также пояснил, что предусмотренные выплаты получатели смогут расходовать по своему усмотрению. Также специалисты, прибывшие в область для работы и получившие подъемные, будут иметь право менять место работы внутри области, но обязательно именно в области нужно отработать 5 лет.