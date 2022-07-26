26 Июля 2022 20:00

Подъем заболеваемости серозным менингитом зафиксировали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом, который проявляет себя с мая по октябрь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в области зарегистрировано 48 случаев серозного менингита, среди детей до 14 лет - 37 случаев. Распределение заболеваемости серозными менингитами по социально-профессиональному составу распределилось следующим образом: среди школьников – 14,5% (7 случаев), неорганизованных детей – 33,3% (16 случаев), детей, посещающих детские дошкольные организации – 33,3% (16 случаев), студентов – 2,1% (1 случай), прочего контингента – 16,6% (8 случаев)», - сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В основном, заболеваемость связывают с такими эпидемиологическими факторами, как купание в открытых водоемах, употребление сырой воды, несоблюдение личной гигиены, а также контакт с больными серозными менингитами.

«Серозный менингит вирусного происхождения вызывается энтеровирусами, а также некоторыми другими видами вирусов. Чаще всего заболевание начинается с признаков простуды. Отмечается повышение температуры до 39-40 градусов. У части пациентов отмечается рвота, потеря аппетита, диарея, характерная сыпь на руках и ногах, боли в мышцах. Инкубационный период составляет от 2 до 35 дней, в среднем – от 1 до 10 дней», - пояснили в ведомстве.

Эпидемиологи советуют внимательно относиться к любому вирусному заболеванию ребенка, гриппу, ОРВИ, ветрянке. Так как в основном долю заболевших составляют дети до 14 лет.

Также в ведомстве не рекомендуют в период вспышек серозного менингита подросткам и маленьким детям купаться в открытых водоемах.

«Следует всегда пить только специально очищенную или кипяченную воду, особенно в летнее время. Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки моющими средствами после туалета и непосредственно перед приемом пищи. Мыть фрукты и овощи перед употреблением, по возможности обдавать кипятком ягоды и фрукты», - заключили в ДСЭК.