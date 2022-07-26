Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Подъем заболеваемости серозным менингитом зафиксировали в Костанайской области
26 Июля 2022 20:00

Подъем заболеваемости серозным менингитом зафиксировали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом, который проявляет себя с мая по октябрь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в области зарегистрировано 48 случаев серозного менингита, среди детей до 14 лет - 37 случаев. Распределение заболеваемости серозными менингитами по социально-профессиональному составу распределилось следующим образом: среди школьников – 14,5% (7 случаев), неорганизованных детей – 33,3% (16 случаев), детей, посещающих детские дошкольные организации – 33,3% (16 случаев), студентов – 2,1% (1 случай), прочего контингента – 16,6% (8 случаев)», - сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В основном, заболеваемость связывают с такими эпидемиологическими факторами, как купание в открытых водоемах, употребление сырой воды, несоблюдение личной гигиены, а также контакт с больными серозными менингитами.

«Серозный менингит вирусного происхождения вызывается энтеровирусами, а также некоторыми другими видами вирусов. Чаще всего заболевание начинается с признаков простуды. Отмечается повышение температуры до 39-40 градусов. У части пациентов отмечается рвота, потеря аппетита, диарея, характерная сыпь на руках и ногах, боли в мышцах. Инкубационный период составляет от 2 до 35 дней, в среднем – от 1 до 10 дней», - пояснили в ведомстве.

Эпидемиологи советуют внимательно относиться к любому вирусному заболеванию ребенка, гриппу, ОРВИ, ветрянке. Так как в основном долю заболевших составляют дети до 14 лет.

Также в ведомстве не рекомендуют в период вспышек серозного менингита подросткам и маленьким детям купаться в открытых водоемах.

«Следует всегда пить только специально очищенную или кипяченную воду, особенно в летнее время. Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки моющими средствами после туалета и непосредственно перед приемом пищи. Мыть фрукты и овощи перед употреблением, по возможности обдавать кипятком ягоды и фрукты», - заключили в ДСЭК.


Новости по теме
Вакцины парализуют иммунитет – фейк
Почему опасно привозить домой с природы диких животных и полевые букеты
Риски тяжелого течения и летального исхода снизятся – санврачи о повторной ревакцинации
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Вакцины парализуют иммунитет – фейк
Более 1 тыс. детей мигрантов получили свидетельства о рождении и доступ к образованию в РК
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана
Крупный пожар произошел на территории элеватора на станции Тобол
Почему опасно привозить домой с природы диких животных и полевые букеты
Риски тяжелого течения и летального исхода снизятся – санврачи о повторной ревакцинации
Незаконную охоту на сайгаков выявили в Костанайской области
Более 14 млн детей в США инфицированы коронавирусом с начала пандемии
Популярное
1 Таксист довез итальянку из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге
2 Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие
3 Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана
4 Объявлены имена победителей фестиваля Tartyl Fest в Туркестане
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив