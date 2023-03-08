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Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
8 Марта 2023, 06:23
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Атырауской области. Специалисты связывают рост заболеваний с эпидемиологическим сезоном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

В эпидемическом сезоне, который начался 1 декабря прошлого года и по март этого года, в Атырауской области зарегистрирован 41 661 случай заболевания ОРВИ и гриппом. 26 186 человек из числа заболевших - дети до 14 лет, 3 210 - беременные женщины.

«В области из 489 образцов, полученных от заболевших, выявлено 65 возбудителей гриппа, из них 37 образцов - вирус гриппа типа В и 28 образцов вируса гриппа типа А», - говорится в сообщении.

Санитарные врачи призывают население к вакцинации, чтобы избежать вообще заболевания или перенести его без осложнений.


Атырауская область   Здравоохранение  
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