Подъем заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах - Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал министр, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана , 16 регионов страны находятся в «красной» зоне, в «желтой» зоне только Туркестанская область.
«За последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах. Рост заболеваемости составил 1,9 раз (с 41 296 случаев до 80 286 случаев). По сравнению с июнем месяцем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза», - сообщил во время брифинга в СЦК Алексей Цой.
Напомним, что в Казахстане на 28 июля зарегистрировано 549 628 больных с положительным результатом COVID-19 и 60 018 случаев с КВИ минус.
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