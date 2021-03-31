Подъем воды в малых реках ожидают в начале апреля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области интенсивное таяние снега ожидается во второй половине первой декады апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина рассказал о гидрометеорологической обстановке в регионе.

В этом году по области количество осадков за зимний период в среднем превышает среднемноголетние значения на 143 мм при норме 53-100 мм. По данным снегосъемки на 25 марта, высота снежного покрова по области от 12 до 54 см, запас воды - от 36 до 170 мм, что около нормы, местами больше нормы в два раза. Глубина промерзания почвы на 31 марта - от 51 до 150 см. Оттаивание началось 25 марта, на три недели позже, чем в прошлом году.

«Для марта этого года характерно выпадение осадков больше нормы, преимущественно снега, и отрицательный температурный фон. Такие погодные условия способствовали в первые две декады месяца накоплению, а в третьей - сохранению снежного покрова. Развитие паводка во многом зависит от складывающихся погодных условий. В начале апреля ожидаем вторжение очередного северо-западного циклона с атмосферными фронтами, который принесет осадки в виде снега и дождя. Температурный фон в дневное время будет положительный, в ночное - отрицательный, что будет способствовать разрушению снежного покрова. Начало интенсивного снеготаяние ожидаем во второй половине первой декады апреля», - сообщила Н.Левина.

Ледовая обстановка на реке Есиль и ее притоках стабильная. Толщина льда - до 99 сантиметров. В прошлом году максимальная толщина льда составляла 73 сантиметра. Н.Левина отметила, что при такой толщине возможно образование заторов. Особенно на малых реках.

«Уровень воды в Сергеевском водохранилище составляет 710 см, наполняемость - 85%. Подъёмы уровня воды по области начнутся с малых рек и прогнозируются в первой декаде апреля. Приток в Сергеевское водохранилище ожидается около двух миллиардов кубических метров, больше нормы до 60%. Приток в Селетинское водохранилище - до 157 млн кубометров при норме в 128 млн кубометров. На озере Большой Тарангул толщина льда составляет 105 см, уровень воды – 318 см. Прогнозируемый уровень воды - 380-420 см», - сказала Н.Левина.