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Подъем воды снова начался на малых реках в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Апреля 2023, 09:22
Подъем воды снова начался на малых реках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на малых реках после снижения снова наблюдается подъем уровня воды. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки наиболее заметно поднялась вода в реке Бабыкбурлык, у села Гусаковки – на 148 см. Река Акканбурлык, у села Ковыльное – плюс 79 см, у села Возвышенки – на восемь см, река Шарык, у села Рузаевки – плюс шесть см, река Шагалалы, у села Северное – плюс 19 см за сутки. На реках Муккыр, Иманбурлык и Камысакты второго подъема уровня воды пока не наблюдается. Здесь, напротив, спад – от двух до 78 см.

По реке Есиль продолжается подъем воды вниз по течению от Сергеевского водохранилища. У села Покровки Есильского района вода прибыла на 88 см за сутки. Уровень превысил критическую отметку – 990 см фактически при опасном значении в 950 см - вода вышла в пойму. В Кызылжарском районе у села Новоникольское – плюс 79 см, у села Долматово - 67 см. Наиболее высокий подъем отмечается в Петропавловске – 195 см за сутки. Уровень воды достиг 620 см, критический – 1 050 см.

Перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище уменьшился до 124 см. Пик перелива – 196 см – зарегистрировали в минувшую субботу, 8-го апреля.


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