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Подъем уровня воды в реке Ульба зафиксировали в Усть-Каменогорске

Автор:  
Руслан Шакабаев
20 Апреля 2020, 18:28
Подъем уровня воды в реке Ульба зафиксировали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске поднялся уровень воды в реке Ульба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что в связи с подъемом уровня воды в реке Ульба специалисты управления по ЧС города Усть-Каменогорска совместно с представителями акимата города заблаговременно проводят разъяснительную работу с жителями поселка Согра. Ежедневный мониторинг, проводимый спасателями, показал, что уровень в реке Ульба на сегодняшний день составляет 6,19 метра, за сутки вода поднялась на 13 сантиметров.

«Пока это не критическая отметка. Ситуация стабильная, но жителям на всякий случай стоит быть начеку и выполнить предупредительные меры», — предупредили в УЧС.

Отметим, что опасный критический уровень достигает 8 метров.

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