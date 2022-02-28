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Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет
28 Февраля 2022 09:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Казгидромета в ближайшие три дня возможен подъем уровня воды в реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В период 28 февраля – 2 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской (юг) областей ожидаются формирование талого стока и подъемы уровней воды», - говорится в сообщении пресс-службы.
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