Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Казгидромета в ближайшие три дня возможен подъем уровня воды в реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В период 28 февраля – 2 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской (юг) областей ожидаются формирование талого стока и подъемы уровней воды», - говорится в сообщении пресс-службы.