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Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет

28 Февраля 2022 09:22
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Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Казгидромета в ближайшие три дня возможен подъем уровня воды в реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В период 28 февраля – 2 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской (юг) областей ожидаются формирование талого стока и подъемы уровней воды», - говорится в сообщении пресс-службы.


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#Актюбинская область   #Западно-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода   #Вода  
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