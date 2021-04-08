Подъем уровня воды в реках отмечают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На водоемах Северо-Казахстанской области появилась вода на льду. Началось разрушение ледяного покрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Мукыр, Шарык, Камысакты начались подъёмы уровня воды, за сутки на 2-14 см. Наибольший подъём уровня воды на гидрологических постах «река Бабыкбурлык-село Гусаковка» – 14 см, «река Шарык-село Рузаевка» – 11 см.

«На гидрологических постах, расположенных на реке Есиль, местами наблюдается небольшой подъём уровня воды до 3 см, связанный с притоком талых вод с окрестных полей. Уровень Сергеевского водохранилища составляет 701 см, объём – 582 млн кубических метров, наполняемость - 84%. На озере Большой Тарангул уровень воды 320 см, за сутки – плюс 1 см. На Петропавловском водохранилище за сутки изменения уровня воды не произошло, он составляет 687 см», - проинформировали в североказахстанском филиале «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет повышаться. Ожидается интенсивное снеготаяние и формирование склонового стока.

«На территории области продолжатся подъёмы уровней воды на реках области. На малых реках возможны резкие изменения уровней воды более чем на 50 см за сутки. Прогнозируется увеличение притока в Сергеевское водохранилище», - добавили в «Казгидромете».

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой ведутся на 19 гидропостах. Из них 16 расположены на реке Есиль и её притоках, 2 - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище и 1 - на озере Большой Тарангул.

В населенные пункты, где существует угроза подтопления, выехали спасатели со спецтехникой.