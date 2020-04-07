Подъем уровня воды произошел в реке Жабай в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В реке Жабай Акмолинской области произошел подъем уровня воды, передает корреспондент МИА «Каинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

«В связи с повышением температуры окружающей среды, выпадением осадков в виде дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке Жабай. В результате чего подтопило придворовых территории двух домов в селе Балкашино Сандыктауского района. Спасателями совместно с местными исполнительными органами со вчерашнего дня проводятся

противопаводковые мероприятия. Проведены взрывные работы по ликвидации ледяных заторов. Вода не вошла в дома и находится на уровне фундамента», - рассказал заместитель начальника областного оперативного противопаводкового штаба Денис Шелкоплясов.

Как добавили в ДЧС региона, уровень в реке Жабай сейчас 3 метра при критическом уровне 3.2 метра.