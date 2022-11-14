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Подъем уровня воды ожидается в реках Жамбылской области

14 Ноября 2022, 19:30
Подъем уровня воды ожидается в реках Жамбылской области
14 Ноября 2022, 19:30

Подъем уровня воды ожидается в реках Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках в горных и предгорных районах Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 15-16 ноября 2022 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках», - говорится в сообщении Казгидромета.


Фото: osn.com.ua

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