Подъем уровня воды ожидается в реках Жамбылской области

14 Ноября 2022, 19:30

14 Ноября 2022, 19:30

Подъем уровня воды ожидается в реках Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках в горных и предгорных районах Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 15-16 ноября 2022 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках», - говорится в сообщении Казгидромета.

Фото: osn.com.ua