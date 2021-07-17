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    06:30, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Подъем уровня воды ожидается в реках Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Подъемы уровней воды ожидается на реках Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «В связи с прогнозом дождей в горах 17-19 июля 2021 года в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - говорится в сообщении синоптиков.

    Напомним, 14 июля из-за проливного дождя в Кербулакском районе Алматинской т области сошел сель. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

    В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что 14 июля в период с 16.00 по 17.00 часов, в Коксуском сельском округе Кербулакского района Алматинской области, в ущелье Коксу сошел грязевой поток со склона гор из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и града. Результатом стали грязе-каменные отложения на грунтовой дороге (500 метров), ведущей к кордону №1 Коксуского лесничества.

    В связи с объявленным штормовым предупреждением, ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.


    Теги:
    Погода МЧС Общество Алматинская область для mail.ru
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