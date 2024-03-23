Под Экибастузом под лед ушла машина с людьми

В Павлодарской области погибли двое мужчин. Рыбаки выехали на лед, но тот не выдержал веса машины, и автомобиль затонул. Сегодня спасатели нашли тела погибших, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла 22 марта около восьми вечера в районе ГРЭС-2 на искусственном водоеме «Шандыксор». Погибли двое мужчин 48-ми и 46-ти лет.

Известно, что они приехали из Павлодара порыбачить. Машина затонула в 700-800 метрах от

берега.

Фото: ДЧС области

— Мужчины 1978 и 1976 годов рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед. 23 марта в 07:20 спасатели города Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Задействовано было 7 человек, 2 единицы техники и одно плавсредство. Силами спасателей тела погибших рыбаков были извлечены из водоема, — сообщили в региональном Департаменте по ЧС.

Фото: ДЧС области

В ДЧС жителей Павлодарской области предупреждают: лед сейчас очень хрупкий, выходить на него не стоит. Это грозит смертельной опасностью.