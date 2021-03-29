Под эгидой ЮНЕСКО в Шымкенте состоялся международный вебинар, посвященный Наурызу

ШЫМКЕНТ – ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В условиях глобального карантина миллионы людей по всему миру отметили всеобщий праздник весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления – Наурыз. По этому случаю по инициативе акимата Шымкента под эгидой ЮНЕСКО был организован международный вебинар на тему «Традиции Наурыза в руках молодых», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники мероприятия обсудили тему привлечения молодежи к изучению и поддержанию богатых традиций, унаследованных от предыдущих поколений; закрепление исторического опыта и активизацией международных культурных обменов контактов на Шелковом Пути.

Открывая мероприятие, секретарь Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Тим Кёртис поздравил участников вебинара с наступлением весны и подчеркнул, что «Наурыз поистине является ярким международным праздником, который отмечается во многих странах мира и объединяет людей вокруг ценностей любви, дружбы и взаимоуважения». Секретарь Конвенции также поздравил жителей Шымкента c 2200-летием города, годовщина которого включена в Календарь памятных и юбилейных дат ЮНЕСКО на 2020-2021 годы.

Участники отметили, что, несмотря на онлайн формат мероприятия и расстояние, они почувствовали близость культур разных стран и искреннюю теплоту сердец. Достигнута договоренность продолжить ежегодно встречаться на данной платформе.

В работе форума приняли участие представители национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и эксперты Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, где широко отмечают Наурыз. Свои приветствия вебинару направили представители четырех региональных центров по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азиатском регионе.

Мероприятие состоялось при содействии и поддержке Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национального комитета по охране нематериального культурного наследия, кафедры ЮНЕСКО «Наука и Духовность» при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и Постоянного представительства РК при ЮНЕСКО.

Напомним, что, согласно принятой в 2010 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 64/253, ежегодно 21 марта мировое сообщество отмечает Международный день Наурыз. В ЮНЕСКО традиции празднования весеннего обновления входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, как совместное предложение Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.