Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наурыз

Под эгидой ЮНЕСКО в Шымкенте состоялся международный вебинар, посвященный Наурызу

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Марта 2021, 21:36
Под эгидой ЮНЕСКО в Шымкенте состоялся международный вебинар, посвященный Наурызу

ШЫМКЕНТ – ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В условиях глобального карантина миллионы людей по всему миру отметили всеобщий праздник весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления – Наурыз. По этому случаю по инициативе акимата Шымкента под эгидой ЮНЕСКО был организован международный вебинар на тему «Традиции Наурыза в руках молодых», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники мероприятия обсудили тему привлечения молодежи к изучению и поддержанию богатых традиций, унаследованных от предыдущих поколений; закрепление исторического опыта и активизацией международных культурных обменов контактов на Шелковом Пути.

Открывая мероприятие, секретарь Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Тим Кёртис поздравил участников вебинара с наступлением весны и подчеркнул, что «Наурыз поистине является ярким международным праздником, который отмечается во многих странах мира и объединяет людей вокруг ценностей любви, дружбы и взаимоуважения». Секретарь Конвенции также поздравил жителей Шымкента c 2200-летием города, годовщина которого включена в Календарь памятных и юбилейных дат ЮНЕСКО на 2020-2021 годы.

Участники отметили, что, несмотря на онлайн формат мероприятия и расстояние, они почувствовали близость культур разных стран и искреннюю теплоту сердец. Достигнута договоренность продолжить ежегодно встречаться на данной платформе.

В работе форума приняли участие представители национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и эксперты Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, где широко отмечают Наурыз. Свои приветствия вебинару направили представители четырех региональных центров по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азиатском регионе.

Мероприятие состоялось при содействии и поддержке Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национального комитета по охране нематериального культурного наследия, кафедры ЮНЕСКО «Наука и Духовность» при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и Постоянного представительства РК при ЮНЕСКО.

Напомним, что, согласно принятой в 2010 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 64/253, ежегодно 21 марта мировое сообщество отмечает Международный день Наурыз. В ЮНЕСКО традиции празднования весеннего обновления входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, как совместное предложение Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.


ООН   Культура   Наурыз   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны