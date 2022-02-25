Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральный государственный музей Республики Казахстан является одним из старейших и крупнейших музеев не только в Казахстане, но и во всем Центрально-азиатском регионе. Фондовые коллекции музея насчитывают около 300 тысяч единиц хранения. О достоянии самого главного музея страны - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

В настоящее время в музее функционируют семь основных стационарных залов, разнохарактерные коллекции которых позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой и современной истории и культурной традиции Казахстана.









Начало созданию музейных коллекций было положено в 30-х годах ХIХ столетия в городе Оренбурге, где при Неплюевском военном училище был организован «Музеум Оренбургского края».













В 1944 году музей был отнесен к І-ой категории и получил свое нынешнее наименование - Центральный государственный музей Казахстана. Современное здание музея было построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафиной и Б. Рзагалиева. Оно по праву считается одним из лучших сооружений современной архитектуры города Алматы. В 1944 году музей был отнесен к І-ой категории и получил свое нынешнее наименование - Центральный государственный музей Казахстана. Современное здание музея было построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафиной и Б. Рзагалиева. Оно по праву считается одним из лучших сооружений современной архитектуры города Алматы.

Во время экскурсии по музею руководитель отдела экскурсионного обслуживания центрального государственного музея РК Бибифатима Бакдаулетова подробно рассказала о богатейшей коллекции музейного фонда.

«У нас в числе экспонатов есть уникальные памятники материальной культуры: золотые изделия, отражающие культурную традицию племен эпохи ранних кочевников Казахстана, найденные при раскопках в поселке Жалаулы, Покровка, Каргалы, кургана Чиликты; коллекция скифо-сакских бронзовых котлов и жертвенников (связанных с культом огня и предков и выполненных в традициях искусства звериного стиля саков), винтовка Иманулы, личные вещи Чокана Валиханова, Жаяу Мусы, Амре Кашаубаева, Алиби Жангильдина, Сакена Сейфуллина, Куляш Байсеитовой и другие.



Большой вклад в формирование музейного собрания внесли и известные деятели казахской культуры, литературы и искусства, ученые-историки, политики, общественные деятели. В числе их: А. Байтурсынов, А. Жиренчин, Г. Мустафин, К. Бадыров, А. Маргулан и многие другие», - рассказывает Бибифатима Бакдаулетова.

За последние годы при поддержке партнеров музея были реализованы грандиозные музейные проекты - экспозиционные комплексы: «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана», «Музей антропологии», «Зал Н.Г. Хлудова». Впервые в музейной практике Казахстана были реализованы проекты по созданию серии научных реконструкций костюмов и аксессуаров древних архетипов - «Андроновская женщина эпохи бронзы»; «Кангюйская женщина I в до н.э-IV в н.э.»; «Воин кипчак ІХ-ХІ»; «Воин сюнну ІІ-ІІІ в н.э.»; «Гуннский воин V-III в до н.э.».



Большим спросом в музее пользуются выставки изобразительного искусства Казахстана.

Ежегодно ЦГМ РК знакомит посетителей с творчеством, как мастеров классиков изобразительного искусства Казахстана, так и современных художников. Большим спросом в музее пользуются выставки изобразительного искусства Казахстана.Ежегодно ЦГМ РК знакомит посетителей с творчеством, как мастеров классиков изобразительного искусства Казахстана, так и современных художников.







К примеру, сейчас проходит выставка посвящённая январским событиям. К примеру, сейчас проходит выставка посвящённая январским событиям.





Во время фотосъёмки руководитель экскурсионного отдела сопровождала нас по всем залам и поведала историю большинства предметов из коллекции. Во время фотосъёмки руководитель экскурсионного отдела сопровождала нас по всем залам и поведала историю большинства предметов из коллекции.



«У нас семь залов, где хранятся разнохарактерные коллекции, которые позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой, современной истории и культурной традиции Казахстана.





Зал «Палеонтологии и археологии» состоит из двух экспозиционных комплексов – палеонтологического и археологического. Палеонтологический комплекс последовательно рассказывает об эволюции жизни на Земле, на примере подлинных ископаемых останков животных и растений, найденных на территории Казахстана от зарождения планеты Земля до эпохи антропогена. Зал «Палеонтологии и археологии» состоит из двух экспозиционных комплексов – палеонтологического и археологического. Палеонтологический комплекс последовательно рассказывает об эволюции жизни на Земле, на примере подлинных ископаемых останков животных и растений, найденных на территории Казахстана от зарождения планеты Земля до эпохи антропогена.





Археологический экспозиционный комплекс состоит из четырех разделов: каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века, средних веков и знакомит с историей, экономикой, религиозными воззрениями, художественными ремеслами, архитектурой племен, населявших территорию Казахстана с древнейших времен до XV века.





Зал «Традиционная культура казахов» (зал исторической этнографии) посвящен системе жизнеобеспечения, хозяйственному и бытовому укладу, материальной и духовной культуре казахского народа. Зал «Традиционная культура казахов» (зал исторической этнографии) посвящен системе жизнеобеспечения, хозяйственному и бытовому укладу, материальной и духовной культуре казахского народа.





Зал «Казахстан в годы Великой Отечественной войны и культура диаспор». Экспозиционные разделы зала отражают историю и культуру этнических диаспор, проживающих на территории Казахстана. Зал «Казахстан в годы Великой Отечественной войны и культура диаспор». Экспозиционные разделы зала отражают историю и культуру этнических диаспор, проживающих на территории Казахстана.





Зал «Суверенный Казахстан». Экспозиция зала посвящена истории развития и становления Независимого Казахстана с 1991 года до современности и демонстрирует материалы, отражающие развитие страны в различных областях- экономике, промышленности, образовании, науке, культуре и спорте. Зал «Суверенный Казахстан». Экспозиция зала посвящена истории развития и становления Независимого Казахстана с 1991 года до современности и демонстрирует материалы, отражающие развитие страны в различных областях- экономике, промышленности, образовании, науке, культуре и спорте.



Зал «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана» представляет собой подлинную сокровищницу шедевров древней цивилизации номадов.





Зал «Музей антропологии» - единственный в Центральной Азии музей, где демонстрируются уникальные антропологические и археологические предметы, отражающие, с одной стороны, процесс сложения современного человека и расселение его на Земле, с другой – этно- и расо-генетическую историю казахов. Зал «Музей антропологии» - единственный в Центральной Азии музей, где демонстрируются уникальные антропологические и археологические предметы, отражающие, с одной стороны, процесс сложения современного человека и расселение его на Земле, с другой – этно- и расо-генетическую историю казахов.



В зале «Н. Г. Хлудов» представлены произведения видного русского художника-живописца, краеведа, этнографа, учредителя Семиреченского отдела Русского географического общества, приехавшего в Казахстан в 1879 г», - рассказала Б. Бакдаулетова.



На сегодняшний день в музее работают 245 человек. Начиная с 2005 года впервые в истории музейного дела Казахстана ЦГМ РК участвует в реализации научно-исследовательских проектов. Ежегодно здесь выпускаются 5-6 научных каталогов. Все научные проекты музея основываются на материалах фондов ЦГМ РК, а также архивных источниках Казахстана и России. В музее 4 научных отдела, где профессора, кандидаты и доктора наук занимаются исследовательской работой.





В начале нового года госмузей пережил нелегкие времена. К слову, во время январских беспорядков он оказался в числе пострадавших зданий. К счастью, митингующие успели разгромить только вход здания. По словам сотрудников, переговоры с протестующими удалось решить мирным путем. В начале нового года госмузей пережил нелегкие времена. К слову, во время январских беспорядков он оказался в числе пострадавших зданий. К счастью, митингующие успели разгромить только вход здания. По словам сотрудников, переговоры с протестующими удалось решить мирным путем.





«5 января у нас был обычный рабочий день. К 16 часам дня со стороны горящей в тот момент резиденции, митингующие направились в сторону музея. Их было примерно 200 человек. Они разгромили входную дверь, разбили видеокамеры. Исполняющий обязанности директора госмузея Бибигуль Дандыгараева спустилась вниз и словами успокоила людей. Рядом с ней были 9 сотрудников музея. Ворвавшиеся люди не поддавались агрессии. Они просили воду, попросились в уборную. Мы не сопротивлялись. Экспонаты они не трогали. Бибигуль Дандыгараевой удалось объяснить, что это не стратегическое здание, а место где хранится вся наша история. К счастью, все завершилось хорошо. К вечеру митингующие разошлись. Никто из сотрудников не пострадал. Экспонаты музея в целости и сохранности», - вспоминает представитель пресс-службы госмузея Акмарал Айдымбаева.



Ежегодно внутри музея проводятся до 200 различных мероприятий. Туда входят выставки, культурные программы, фестивали, интерактивные игры для детей. Ежегодно внутри музея проводятся до 200 различных мероприятий. Туда входят выставки, культурные программы, фестивали, интерактивные игры для детей.



«До пандемии мы провели выставки в Турции, Чехии, Венгрии, Китае. А также, провели большие научные конференции. Осенью в рамках культурных дней Казахстана мы посетили Кыргызстан. В сентябре 2022 года культурные дни Казахстана пройдут в Москве. Сейчас идет полная подготовка к предстоящей поездке», - поделилась сотрудник госмузея.





Недавно госмузей посетил новый министр культуры и спорта Даурен Абаев. На встрече министр поднял актуальные вопросы по развитию музея. Конкретно речь шла о модернизации музея, в частности применении цифровых технологий. Недавно госмузей посетил новый министр культуры и спорта Даурен Абаев. На встрече министр поднял актуальные вопросы по развитию музея. Конкретно речь шла о модернизации музея, в частности применении цифровых технологий.



В госмузее отметили, что у них существует проблема нехватки музейных кадров. К примеру, не хватает экскурсоводов, в том числе экскурсоводов на английском языке. А также, реставраторов и хранителей фондов.



К сведению, к настоящему времени, в фондах центрального государственного музея РК хранение музейных экспонатов, организованное по коллекциям, видам источников, материалу, распределено в 15 фондах и составляет более 250 000 единиц хранения.





«Из Оренбургского и Жетысуского музеев в собрании ЦГМ РК есть около 400 единиц хранения. За годы Независимости РК, в период 1991-2021гг., музейное собрание ЦГМ РК пополнилось новыми экспонатами - более 80 000 единиц хранения. У нас все коллекции уникальные», - уточнила руководитель отдела по хранению фондов ЦГМ РК Маржан Жунусова. «Из Оренбургского и Жетысуского музеев в собрании ЦГМ РК есть около 400 единиц хранения. За годы Независимости РК, в период 1991-2021гг., музейное собрание ЦГМ РК пополнилось новыми экспонатами - более 80 000 единиц хранения. У нас все коллекции уникальные», - уточнила руководитель отдела по хранению фондов ЦГМ РК Маржан Жунусова.







В основу фондов музея в разные годы вошли коллекции не только музея Оренбургского края (1924 г.), а также Жетысуйского (Семиреченского) областного музея (1929 г.) и республиканского антирелигиозного музея (1941 г.), который был размещен в здании Вознесенского Кафедрального собора в г. Алма-Ате, являющегося уникальным архитектурным комплексом, построенным в 1904-1907 гг. по проекту известного верненского архитектора А. П. Зенкова.