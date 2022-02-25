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Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральный государственный музей Республики Казахстан является одним из старейших и крупнейших музеев не только в Казахстане, но и во всем Центрально-азиатском регионе. Фондовые коллекции музея насчитывают около 300 тысяч единиц хранения. О достоянии самого главного музея страны - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».
В настоящее время в музее функционируют семь основных стационарных залов, разнохарактерные коллекции которых позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой и современной истории и культурной традиции Казахстана.
Начало созданию музейных коллекций было положено в 30-х годах ХIХ столетия в городе Оренбурге, где при Неплюевском военном училище был организован «Музеум Оренбургского края».
В основу фондов музея в разные годы вошли коллекции не только музея Оренбургского края (1924 г.), а также Жетысуйского (Семиреченского) областного музея (1929 г.) и республиканского антирелигиозного музея (1941 г.), который был размещен в здании Вознесенского Кафедрального собора в г. Алма-Ате, являющегося уникальным архитектурным комплексом, построенным в 1904-1907 гг. по проекту известного верненского архитектора А. П. Зенкова.
В 1944 году музей был отнесен к І-ой категории и получил свое нынешнее наименование - Центральный государственный музей Казахстана. Современное здание музея было построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафиной и Б. Рзагалиева. Оно по праву считается одним из лучших сооружений современной архитектуры города Алматы.
Во время экскурсии по музею руководитель отдела экскурсионного обслуживания центрального государственного музея РК Бибифатима Бакдаулетова подробно рассказала о богатейшей коллекции музейного фонда.
«У нас в числе экспонатов есть уникальные памятники материальной культуры: золотые изделия, отражающие культурную традицию племен эпохи ранних кочевников Казахстана, найденные при раскопках в поселке Жалаулы, Покровка, Каргалы, кургана Чиликты; коллекция скифо-сакских бронзовых котлов и жертвенников (связанных с культом огня и предков и выполненных в традициях искусства звериного стиля саков), винтовка Иманулы, личные вещи Чокана Валиханова, Жаяу Мусы, Амре Кашаубаева, Алиби Жангильдина, Сакена Сейфуллина, Куляш Байсеитовой и другие.
Большой вклад в формирование музейного собрания внесли и известные деятели казахской культуры, литературы и искусства, ученые-историки, политики, общественные деятели. В числе их: А. Байтурсынов, А. Жиренчин, Г. Мустафин, К. Бадыров, А. Маргулан и многие другие», - рассказывает Бибифатима Бакдаулетова.
За последние годы при поддержке партнеров музея были реализованы грандиозные музейные проекты - экспозиционные комплексы: «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана», «Музей антропологии», «Зал Н.Г. Хлудова». Впервые в музейной практике Казахстана были реализованы проекты по созданию серии научных реконструкций костюмов и аксессуаров древних архетипов - «Андроновская женщина эпохи бронзы»; «Кангюйская женщина I в до н.э-IV в н.э.»; «Воин кипчак ІХ-ХІ»; «Воин сюнну ІІ-ІІІ в н.э.»; «Гуннский воин V-III в до н.э.».
Большим спросом в музее пользуются выставки изобразительного искусства Казахстана.
Ежегодно ЦГМ РК знакомит посетителей с творчеством, как мастеров классиков изобразительного искусства Казахстана, так и современных художников.
«У нас семь залов, где хранятся разнохарактерные коллекции, которые позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой, современной истории и культурной традиции Казахстана.
Зал «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана» представляет собой подлинную сокровищницу шедевров древней цивилизации номадов.
В зале «Н. Г. Хлудов» представлены произведения видного русского художника-живописца, краеведа, этнографа, учредителя Семиреченского отдела Русского географического общества, приехавшего в Казахстан в 1879 г», - рассказала Б. Бакдаулетова.
На сегодняшний день в музее работают 245 человек. Начиная с 2005 года впервые в истории музейного дела Казахстана ЦГМ РК участвует в реализации научно-исследовательских проектов. Ежегодно здесь выпускаются 5-6 научных каталогов. Все научные проекты музея основываются на материалах фондов ЦГМ РК, а также архивных источниках Казахстана и России. В музее 4 научных отдела, где профессора, кандидаты и доктора наук занимаются исследовательской работой.
«5 января у нас был обычный рабочий день. К 16 часам дня со стороны горящей в тот момент резиденции, митингующие направились в сторону музея. Их было примерно 200 человек. Они разгромили входную дверь, разбили видеокамеры. Исполняющий обязанности директора госмузея Бибигуль Дандыгараева спустилась вниз и словами успокоила людей. Рядом с ней были 9 сотрудников музея. Ворвавшиеся люди не поддавались агрессии. Они просили воду, попросились в уборную. Мы не сопротивлялись. Экспонаты они не трогали. Бибигуль Дандыгараевой удалось объяснить, что это не стратегическое здание, а место где хранится вся наша история. К счастью, все завершилось хорошо. К вечеру митингующие разошлись. Никто из сотрудников не пострадал. Экспонаты музея в целости и сохранности», - вспоминает представитель пресс-службы госмузея Акмарал Айдымбаева.
«До пандемии мы провели выставки в Турции, Чехии, Венгрии, Китае. А также, провели большие научные конференции. Осенью в рамках культурных дней Казахстана мы посетили Кыргызстан. В сентябре 2022 года культурные дни Казахстана пройдут в Москве. Сейчас идет полная подготовка к предстоящей поездке», - поделилась сотрудник госмузея.
В госмузее отметили, что у них существует проблема нехватки музейных кадров. К примеру, не хватает экскурсоводов, в том числе экскурсоводов на английском языке. А также, реставраторов и хранителей фондов.
К сведению, к настоящему времени, в фондах центрального государственного музея РК хранение музейных экспонатов, организованное по коллекциям, видам источников, материалу, распределено в 15 фондах и составляет более 250 000 единиц хранения.
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