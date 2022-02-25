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Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК

25 Февраля 2022 11:00
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Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральный государственный музей Республики Казахстан является одним из старейших и крупнейших музеев не только в Казахстане, но и во всем Центрально-азиатском регионе. Фондовые коллекции музея насчитывают около 300 тысяч единиц хранения. О достоянии самого главного музея страны - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

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В настоящее время в музее функционируют семь основных стационарных залов, разнохарактерные коллекции которых позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой и современной истории и культурной традиции Казахстана.



Начало созданию музейных коллекций было положено в 30-х годах ХIХ столетия в городе Оренбурге, где при Неплюевском военном училище был организован «Музеум Оренбургского края».



В основу фондов музея в разные годы вошли коллекции не только музея Оренбургского края (1924 г.), а также Жетысуйского (Семиреченского) областного музея (1929 г.) и республиканского антирелигиозного музея (1941 г.), который был размещен в здании Вознесенского Кафедрального собора в г. Алма-Ате, являющегося уникальным архитектурным комплексом, построенным в 1904-1907 гг. по проекту известного верненского архитектора А. П. Зенкова.


В 1944 году музей был отнесен к І-ой категории и получил свое нынешнее наименование - Центральный государственный музей Казахстана. Современное здание музея было построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафиной и Б. Рзагалиева. Оно по праву считается одним из лучших сооружений современной архитектуры города Алматы.


Во время экскурсии по музею руководитель отдела экскурсионного обслуживания центрального государственного музея РК Бибифатима Бакдаулетова подробно рассказала о богатейшей коллекции музейного фонда.


«У нас в числе экспонатов есть уникальные памятники материальной культуры: золотые изделия, отражающие культурную традицию племен эпохи ранних кочевников Казахстана, найденные при раскопках в поселке Жалаулы, Покровка, Каргалы, кургана Чиликты; коллекция скифо-сакских бронзовых котлов и жертвенников (связанных с культом огня и предков и выполненных в традициях искусства звериного стиля саков), винтовка Иманулы, личные вещи Чокана Валиханова, Жаяу Мусы, Амре Кашаубаева, Алиби Жангильдина, Сакена Сейфуллина, Куляш Байсеитовой и другие.



Большой вклад в формирование музейного собрания внесли и известные деятели казахской культуры, литературы и искусства, ученые-историки, политики, общественные деятели. В числе их: А. Байтурсынов, А. Жиренчин, Г. Мустафин, К. Бадыров, А. Маргулан и многие другие», - рассказывает Бибифатима Бакдаулетова.


За последние годы при поддержке партнеров музея были реализованы грандиозные музейные проекты - экспозиционные комплексы: «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана», «Музей антропологии», «Зал Н.Г. Хлудова». Впервые в музейной практике Казахстана были реализованы проекты по созданию серии научных реконструкций костюмов и аксессуаров древних архетипов - «Андроновская женщина эпохи бронзы»; «Кангюйская женщина I в до н.э-IV в н.э.»; «Воин кипчак ІХ-ХІ»; «Воин сюнну ІІ-ІІІ в н.э.»; «Гуннский воин V-III в до н.э.».



Большим спросом в музее пользуются выставки изобразительного искусства Казахстана.
Ежегодно ЦГМ РК знакомит посетителей с творчеством, как мастеров классиков изобразительного искусства Казахстана, так и современных художников.



К примеру, сейчас проходит выставка посвящённая январским событиям.


Во время фотосъёмки руководитель экскурсионного отдела сопровождала нас по всем залам и поведала историю большинства предметов из коллекции.

«У нас семь залов, где хранятся разнохарактерные коллекции, которые позволяют получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой, современной истории и культурной традиции Казахстана.


Зал «Палеонтологии и археологии» состоит из двух экспозиционных комплексов – палеонтологического и археологического. Палеонтологический комплекс последовательно рассказывает об эволюции жизни на Земле, на примере подлинных ископаемых останков животных и растений, найденных на территории Казахстана от зарождения планеты Земля до эпохи антропогена.

Археологический экспозиционный комплекс состоит из четырех разделов: каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века, средних веков и знакомит с историей, экономикой, религиозными воззрениями, художественными ремеслами, архитектурой племен, населявших территорию Казахстана с древнейших времен до XV века.


Зал «Традиционная культура казахов» (зал исторической этнографии) посвящен системе жизнеобеспечения, хозяйственному и бытовому укладу, материальной и духовной культуре казахского народа.


Зал «Казахстан в годы Великой Отечественной войны и культура диаспор». Экспозиционные разделы зала отражают историю и культуру этнических диаспор, проживающих на территории Казахстана.


Зал «Суверенный Казахстан». Экспозиция зала посвящена истории развития и становления Независимого Казахстана с 1991 года до современности и демонстрирует материалы, отражающие развитие страны в различных областях- экономике, промышленности, образовании, науке, культуре и спорте.

Зал «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана» представляет собой подлинную сокровищницу шедевров древней цивилизации номадов.


Зал «Музей антропологии» - единственный в Центральной Азии музей, где демонстрируются уникальные антропологические и археологические предметы, отражающие, с одной стороны, процесс сложения современного человека и расселение его на Земле, с другой – этно- и расо-генетическую историю казахов.

В зале «Н. Г. Хлудов» представлены произведения видного русского художника-живописца, краеведа, этнографа, учредителя Семиреченского отдела Русского географического общества, приехавшего в Казахстан в 1879 г», - рассказала Б. Бакдаулетова.

На сегодняшний день в музее работают 245 человек. Начиная с 2005 года впервые в истории музейного дела Казахстана ЦГМ РК участвует в реализации научно-исследовательских проектов. Ежегодно здесь выпускаются 5-6 научных каталогов. Все научные проекты музея основываются на материалах фондов ЦГМ РК, а также архивных источниках Казахстана и России. В музее 4 научных отдела, где профессора, кандидаты и доктора наук занимаются исследовательской работой.


В начале нового года госмузей пережил нелегкие времена. К слову, во время январских беспорядков он оказался в числе пострадавших зданий. К счастью, митингующие успели разгромить только вход здания. По словам сотрудников, переговоры с протестующими удалось решить мирным путем.


«5 января у нас был обычный рабочий день. К 16 часам дня со стороны горящей в тот момент резиденции, митингующие направились в сторону музея. Их было примерно 200 человек. Они разгромили входную дверь, разбили видеокамеры. Исполняющий обязанности директора госмузея Бибигуль Дандыгараева спустилась вниз и словами успокоила людей. Рядом с ней были 9 сотрудников музея. Ворвавшиеся люди не поддавались агрессии. Они просили воду, попросились в уборную. Мы не сопротивлялись. Экспонаты они не трогали. Бибигуль Дандыгараевой удалось объяснить, что это не стратегическое здание, а место где хранится вся наша история. К счастью, все завершилось хорошо. К вечеру митингующие разошлись. Никто из сотрудников не пострадал. Экспонаты музея в целости и сохранности», - вспоминает представитель пресс-службы госмузея Акмарал Айдымбаева.



Ежегодно внутри музея проводятся до 200 различных мероприятий. Туда входят выставки, культурные программы, фестивали, интерактивные игры для детей.

«До пандемии мы провели выставки в Турции, Чехии, Венгрии, Китае. А также, провели большие научные конференции. Осенью в рамках культурных дней Казахстана мы посетили Кыргызстан. В сентябре 2022 года культурные дни Казахстана пройдут в Москве. Сейчас идет полная подготовка к предстоящей поездке», - поделилась сотрудник госмузея.


Недавно госмузей посетил новый министр культуры и спорта Даурен Абаев. На встрече министр поднял актуальные вопросы по развитию музея. Конкретно речь шла о модернизации музея, в частности применении цифровых технологий.

В госмузее отметили, что у них существует проблема нехватки музейных кадров. К примеру, не хватает экскурсоводов, в том числе экскурсоводов на английском языке. А также, реставраторов и хранителей фондов.

К сведению, к настоящему времени, в фондах центрального государственного музея РК хранение музейных экспонатов, организованное по коллекциям, видам источников, материалу, распределено в 15 фондах и составляет более 250 000 единиц хранения.


«Из Оренбургского и Жетысуского музеев в собрании ЦГМ РК есть около 400 единиц хранения. За годы Независимости РК, в период 1991-2021гг., музейное собрание ЦГМ РК пополнилось новыми экспонатами - более 80 000 единиц хранения. У нас все коллекции уникальные», - уточнила руководитель отдела по хранению фондов ЦГМ РК Маржан Жунусова.



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#Алматы   #Культура   #История Казахстана   #Минкультуры   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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