Почувствуют ли костанайцы жару этим летом

По предварительным прогнозам, в летние месяцы ожидаются преимущественно дожди, причем выше нормы. Самым жарким месяцем будет июнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ответ на запрос, в филиале РГП «Казгидромет» по Костанайской области, в июне на территории Костанайской области ожидается выше нормы на 1 градус, что говорит о более жаркой погоде, особенно по сравнению с обычными условиями. Почувствовать жару костанайцы смогут уже в начале июня - интенсивный вынос теплых воздушных масс, прогнозирует постепенное повышение температуры воздуха. В течении месяца температурный фон будет колебаться ночью от +7+12°С до +15+20°С, днем от +20+25℃ до +31+36°С. Что касается дождей, то выпадет осадков около нормы, преимущественно во второй и третье декаде месяца.

Июль обещают не таким жарким - средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы (норма: +19,8...+24,6С). Количество осадков в июле предполагается больше нормы на большей части Костанайской области, около нормы – на юго-западе области.

Последний месяц лета тоже жары не обещает: температура будет варьироваться в пределах нормы от +17,7 до +23,1С. Прогнозируют и выпадение осадков, чуть выше нормы.