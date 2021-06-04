Почтовые службы Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Почтовые службы Казахстана и России увеличат объемы транзитных перевозок с использованием бондовых складов Казпочты в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и пункте международного почтового обмена «Жаркент». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казпочта».

Стороны намерены оптимизировать процесс доставки международных почтовых отправлений в страны Европы и СНГ путем новых логистических решений. Ожидается, что это положительно скажется на развитии трансграничной электронной коммерции .

Такой договоренности АО «Казпочта» и АО «Почта России» достигли сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Руководители почтовых служб соседних государств Канат Алпысбаев и Максим Акимов подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области транзитных логистических решений, связанных с перемещением и хранением международных почтовых отправлений.

« Мы обладаем огромным транзитным потенциалом и логистической инфраструктурой. Синергия ресурсов позволит расширить сотрудничество в перспективных направлениях. В частности, увеличить транзитные потоки, использовать оптимальные логистические маршруты, придать импульс развитию е- commerce . Казпочта сфокусирована на развитии бондовых складов, расположенных в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота» и месте международного почтового обмена «Жаркент». Мы намерены максимально задействовать наши мощности , - отметил председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев .

Казахстанские и российские почтовые операторы планируют совместно развивать логистические продукты, в том числе по транзитным маршрутам. Партнеры намерены ускорить международный почтовый обмен, используя действующую инфраструктуру в Европе.

« Между почтовыми администрациями стран ЕАЭС важно выстроить эффективную логистику, чтобы поддержать растущие потоки электронной коммерции из Европы, США и Китая. Вместе с Казпочтой мы планируем разработать новые эффективные маршруты, что позволит нам обеспечивать быструю и безопасную доставку отправлений и реализовать транзитные потенциалы наших стран «, – отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов .

На первом этапе сотрудничества объемы транзита прогнозируются на уровне не менее 24 тонн в месяц. Далее в соответствии с рыночным спросом объемы будут увеличены.

Отметим, в 2020 году из Казахстана в Россию было доставлено более 380 тысяч международных почтовых отправлений и около 297 тысяч в обратном направлении. Транзит через территорию Казахстана из Китая в Россию –более 327 тонн. На сегодняшний день обмен почтовых отправлений между РК и РФ производится авиа и наземным транспортом.