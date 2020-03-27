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Почтовые отделения в Нур-Султане и Алматы не будут работать 28-29 марта

27 Марта 2020, 15:52
Почтовые отделения в Нур-Султане и Алматы не будут работать 28-29 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Два дня отделения «Казпочты» не будут работать в Нур-Султане и Алматы. Об этом сообщил глава компании Сакен Сарсенов на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«В связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мы решили объявить 28-29 марта 2020 года выходными для почтовых отделений в Нур-Султане и Алматы. Почтовые отделения в остальных регионах будут работать по своему обычному графику», - говорится в сообщении.

«Курьерская служба EMS 28 марта 2020 года работает с 9:00 до 16:00 часов. Не будет работать точка приема корреспонденции по ул. Богенбай батыра-134 (Алматы). 29 марта 2020 года для курьерской службы EMS – выходной», - отметил Сакен Сарсенов.


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