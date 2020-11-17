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Почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова выпустили в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
17 Ноября 2020, 17:42
Почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова выпустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Именные марки с изображением Батырхана Шукенова выпущены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в фонде имени Батырхана Шукенова, к выходу марки приурочено акция #BatyrLetters.

Четыре вида открыток с Батыром можно найти в 10 точках Алматы, их можно будет бесплатно отправить в любой город Казахстана. Почтовые ящики и открытки размещены в нескольких заведениях города.

Кроме того, отправить открытку своим знакомым сможет любой желающий. Для этого обязательно необходимо будет указать индекс. Акция #BatyrLetters продлится до 16 декабря.

Отметим, что в 2020 году со дня смерти Батырхана Шукенова прошло пять лет.

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