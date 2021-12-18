Почтовую марку в честь 30-летия Независимости РК выпустили в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ОАО «Почта Сербии» Зоран Джорджевич презентовал Послу Казахстана в Сербии Мади Атамкулову памятную почтовую марку в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сербия и 30-летия независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Юбилейный выпуск состоит из конверта и почтового блока.

На конверте изображен Памятник Победителю, который расположен в крепости Калемегдан в Белграде, и Монумент «Қазақ Елі», который находится в Нур-Султане и олицетворяет независимость республики.

На почтовом блоке изображены столицы двух стран, а также живописные виды Казахстана (Большое алматинское озеро и Чарынский каньон) и Сербии (река Увац и скалы Джаволь Варош) .

При реализации выпуска марки, инициированного Посольством Казахстана, были учтены принципы филателии и стандарты Почты Сербии.