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Почтовую марку, посвященную Елене Рыбакиной, выпустили в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июля 2023, 08:47
Почтовую марку, посвященную Елене Рыбакиной, выпустили в Казахстане Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почтовые марки с изображением чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной появились в «Казпочте». Это первая почтовая марка в истории Казахстана с изображением спортсмена, представляющего теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Елена сделала очень много для популяризации тенниса в Казахстане и продвижения бренда нашей страны во всем мире.
Почтовый блок серии «Спорт» на тему «Чемпионы Казахстана. Елена Рыбакина» выполнен офсетной печатью в четыре краски с рамочной перфорацией.


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