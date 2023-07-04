Почтовую марку, посвященную Елене Рыбакиной, выпустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почтовые марки с изображением чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной появились в «Казпочте». Это первая почтовая марка в истории Казахстана с изображением спортсмена, представляющего теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Елена сделала очень много для популяризации тенниса в Казахстане и продвижения бренда нашей страны во всем мире.

Почтовый блок серии «Спорт» на тему «Чемпионы Казахстана. Елена Рыбакина» выполнен офсетной печатью в четыре краски с рамочной перфорацией.