Почтовое сообщение между Казахстаном и КНР приостановлено по инициативе китайской стороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто, авиа- и железнодорожным сообщением между КНР и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В результате этого «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай. Это Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины и Тайвань.





Всемирная организация здравоохранения заявляет, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет.

