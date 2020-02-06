Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:27
-
вчера 19:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Почтовое сообщение между Казахстаном и КНР приостановлено по инициативе китайской стороны
6 Февраля 2020 23:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто, авиа- и железнодорожным сообщением между КНР и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Новости по темеО состоянии госпитализированных, прибывших из Китая, рассказали в Минздраве Экспорт медицинских масок запретили в Казахстане В 27 странах обнаружен коронавирус: санврач Алматы рекомендует отложить турпоездки
В результате этого «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай. Это Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины и Тайвань.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет.
Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Запретить интернет-кафе для детей в будни предлагает депутат
- Каждый десятый казахстанец лишен доступа к интернету – депутат
- Глава агентства «Хабар» встретился с руководителем Европейского вещательного союза
- Новый спутник связи «KazSat-2R» мы должны запустить в 2023 году – Азамат Батыркожа
- МФЦА и OneWeb подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в Казахстане
- Казахстанские операторы нарастили доходы от услуг сотовой связи
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047