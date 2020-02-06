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Почтовое сообщение между Казахстаном и КНР приостановлено по инициативе китайской стороны

6 Февраля 2020 23:25
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Почтовое сообщение между Казахстаном и КНР приостановлено по инициативе китайской стороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто, авиа- и железнодорожным сообщением между КНР и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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В результате этого «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай. Это Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины и Тайвань.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет.

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
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