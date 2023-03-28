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Почти втрое увеличат процент покамерного содержания осужденных в Казахстане

Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2023, 18:15
Почти втрое увеличат процент покамерного содержания осужденных в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Жанат Ешмагамбетов рассказал о работе по увеличению процента покамерного содержания осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже в текущем году запланирована реконструкция 8 жилых блоков (7,5 млрд тенге, на 1120 мест), по разработанным в прошедшем году ПСД. В результате процент покамерного содержания до конца года достигнет 28%, или 5,5 тысяч лиц будет содержаться покамерно», - сказал Жанат Ешмагамбетов на заседании Сената.

При этом, по его словам, в рамках разрабатываемой Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы предусмотрено строительство 4 современных следственных изоляторов во вновь созданных областях за счет государственного бюджета, а также в рамках реализации механизма ГЧП 14 учреждений смешанной безопасности с покамерным содержанием и 5 следственных изоляторов (2025г. – Алматинская область, 2026г. – область Абай и ВКО, 2027г. – область Улытау).


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