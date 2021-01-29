Почти всех сотрудников офисных учреждений переведут на «дистанционку» в Талдыкоргане
Новый документ предусматривает перевод сотрудников офисных организаций, независимо от форм собственности, на удаленную работу, не менее 80%.
«Приостанавливается проведение совещаний, заседаний, семинаров, форумов, тренингов, конференций в очном формате. Приостанавливается работа объектов культуры, в том числе музеев, кинотеатров», - говорится в постановлении.
Объекты общественного питания могут работать при заполняемости не более 50%, не более 30 посадочных мест.
Салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты и т.д. могут работать в будние дни с 09:00 до 18:00, в выходные - с 09:00 до 15:00 часов.
«Продлевается график работы общественного транспорта до 23:00 в будние дни. В выходные автобусы будут ездить с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Запрещается работа бань, саун, СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, бассейнов в выходные дни. ТРЦ и торговые объекты могут работать в будние дни с 09:00 до 22:00, в выходные дни работа запрещена. Строймагазины также не смогут работать по выходным. Не будут работать продовольственные и непродовольственные рынки. Запрещается работа по выходным объектов зимнего туризма и отдыха на открытом воздухе», - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 29 января.