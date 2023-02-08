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Почти все аварийные дома снесены в Алматинском районе Астаны

8 Февраля 2023, 17:06
Почти все аварийные дома снесены в Алматинском районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти все аварийные дома снесены в Алматинском районе Астаны. Об этом сообщил аким района Максат Саматулы на брифинге СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2013-2020 годах снесены 82 дома, находившихся в аварийном состоянии, 6 тысяч жителей мы переселили. В прошлом году снесен только один дом», – сказал Максат Саматулы.

Спикер сообщил, что в текущем году в районе будут снесены два дома, признанных аварийными. Еще по 12 домам ведется работа для выяснение степени опасности.

Аким также рассказал о ходе газификации в районе, отметив, что уже в 2021 году, в первый год газификации, в Алматинском районе 1,5 тысячи индивидуальных домов были подключены к газопроводу. В текущем году газом обеспечиваются все абоненты. В настоящее время к газопроводу подключены 4 300 домов. Кроме того, к газопроводу подключены более 2 300 объектов малого и среднего бизнеса, 4 социальных объекта.


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