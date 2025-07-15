Почти во всех аэропортах Казахстана существует пятая степень свободы - Роман Скляр

⁠- Наши отечественные авиаперевозчики осваивают новые зарубежные маршруты, внутренние маршруты. Кроме того, сейчас уже история, когда были серьезные ограничения для иностранных компании. Теперь пятая степень свободы у нас существует практически во всех аэропортах страны, — сказал Роман Скляр.