12:59, 15 Июль 2025 | GMT +5
Почти во всех аэропортах Казахстана существует пятая степень свободы - Роман Скляр
Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Наши отечественные авиаперевозчики осваивают новые зарубежные маршруты, внутренние маршруты. Кроме того, сейчас уже история, когда были серьезные ограничения для иностранных компании. Теперь пятая степень свободы у нас существует практически во всех аэропортах страны, — сказал Роман Скляр.
Отметим, полеты с 5 степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.