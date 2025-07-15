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    12:59, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Почти во всех аэропортах Казахстана существует пятая степень свободы - Роман Скляр

    Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скляр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    ⁠- Наши отечественные авиаперевозчики осваивают новые зарубежные маршруты, внутренние маршруты. Кроме того, сейчас уже история, когда были серьезные ограничения для иностранных компании. Теперь пятая степень свободы у нас существует практически во всех аэропортах страны, — сказал Роман Скляр.

    Отметим, полеты с 5 степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.                                                                        

    Теги:
    Роман Скляр Аэропорт
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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