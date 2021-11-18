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Почти вдвое вырастут собственные доходы Республиканского бюджета – Алихан Смаилов

18 Ноября 2021 11:43
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Почти вдвое вырастут собственные доходы Республиканского бюджета – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двукратный рост собственных доходов Республиканского бюджета к 2024 году пообещал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Правительством по поручению Главы государства разработан проект новой концепции управления госфинансами до 2030 года. В нем нашли отражение вопросы налогово-бюджетной политики, политики по использованию средств Нацфонда, вопросы госдолга и другие. Вопросы управления госдолгом будут решаться комплексно. Собственные доходы бюджета будут расти темпами выше, чем номинальный темп роста ВВП. Так, если в этом году у нас собственные доходы РБ составляли 7,2 трлн тенге, то за 2024 год собственный доход составит 10,4 трлн тенге, то есть рост почти на 50%», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.

Он также рассказал, за счет чего именно ожидаются такие цифры.

«Здесь и дальнейшая цифровизация налогового таможенного администрирования, внедрение национальной системы прослеживаемости товаров, будем вносить изменения в налоговое законодательство, совершенствовать международное налогообложение, трансфертное ценообразование, акцизная политика. Придем также с предложениями по газо-металлургическому комплексу. Все это даст нам возможность сократить использование Нацфонда с нынешних 4,5 трлн тенге до 2,4 трлн тенге в 2024 году, то есть в два раза», - заключил зампремьера.

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#Правительство РК   #Сенат   #Бюджет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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