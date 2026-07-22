Почти вдвое сократилось число получателей бесплатной юридической помощи в Жамбылской области

Несмотря на снижение числа получателей бесплатной юридической помощи, расходы по профильной бюджетной программе в Жамбылской области превысили прошлогодний уровень, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2026 году на оплату услуг адвокатов региону выделили 150 млн тенге. По состоянию на середину года было освоено более 73,1 млн тенге. За аналогичный период прошлого года из предусмотренных 170 млн тенге израсходовали около 67,9 млн.

Соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи заключены с 95 адвокатами и 32 юридическими консультантами. Годом ранее в программе участвовали 114 адвокатов и 43 консультанта.

По данным департамента юстиции, за первое полугодие бесплатную юридическую помощь получили 3881 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года ею воспользовались 8357 жителей.

Существенно сократилось и число консультаций. Адвокаты провели 251 консультацию против 2209 годом ранее, а юридические консультанты — 152 вместо 2966.

При этом количество постановлений о назначении защитников по уголовным делам увеличилось с 2996 до 3404.

Ранее сообщалось, сколько средств, выделенных для бесплатной юрпомощи, освоили в Жамбылской области.

Исключить двойное участие адвокатов по одному делу хотят в Казахстане.