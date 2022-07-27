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Почти в пять раз возросла заболеваемость COVID-19 в СКО
27 Июля 2022 14:00

Почти в пять раз возросла заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается рост ежесуточного числа инфицированных коронавирусом. 26-го июля в регионе зарегистрировали сразу 24 новых случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего инфицированных за минувшие сутки выявили в Петропавловске – 15 человек. Троих – в Есильском районе, двоих – в районе М. Жумабаева, по одному – в Тайыншинском, Кызылжарском, Жамбылском и районе им. Г. Мусрепова.

«За последние две недели - с 13-го по 26-е июля - в области зарегистрировано 185 случаев коронавируса. В сравнении с аналогичным периодом отмечается рост заболеваемости в 4,8 раза. По матрице оценки эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область находится в «зеленой» зоне», - сообщили в пресс-службе.

С начала пандемии по области выявили 44 605 человек с коронавирусом. Из них 36 274 с симптомами заболевания. На завозные случаи приходится всего 1%, или 464 инфицированных.

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