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    19:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    Почти в два раза возросло число погибших в огне в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 253 пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин на брифинге сообщил, что в огне погибли 28 человек, различной степени тяжести травмы получили 34 жителя региона. Пожарные отмечают значительный рост числа погибших. В прошлом году за этот же период жертвами огня стали 17 человек.

    Материальный ущерб от пожаров составил 97 млн тенге.

    Два дня назад, 9 мая, в Петропавловске загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 88 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома. От гибели спасли 12-летнюю девочку.

    «Резко увеличилось число выездов на горение травостоя, камыша. С начала сезона таких выездов уже совершили 300. Произошло шесть лесных пожаров. Установилась жаркая погода. В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха. Пожароопасный период в активной фазе. Просим соблюдать все правила пожарной безопасности», - сказал Д. Растихин.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
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