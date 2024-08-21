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    14:40, 21 Август 2024 | GMT +6

    Почти в два раза вырос турпоток из Казахстана в Азербайджан

    туризм
    Фото: Report.az

    На 1,8 раз увеличилось число казахстанских туристов, прибывших в Азербайджан в первом полугодии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на телеграмм-канал Министерства экономики Азербайджана.

    При этом их количество составило 3,2% от общего количества всех туристов, посетивших в январе-июле Азербайджан.

    Первым в списке лидирует Россия, доля которого составил 29,2%. Количество российских туристов увеличилось на 16,9%.

    Вторую строчку уверенно занимает Турция, которая за полугодие обогнала РФ по числу динамики роста туристов – 19,6%, но все же остается на втором месте в общей доле – 16,5%. 

    Замыкают тройку путешественники из Индии. Из этой страны за первые 6 месяцев турпоток в Азербайджан увеличился в 2,5 раза. А в общей сложности страна занимает 9,3% от общего числа иностранных туристов в АР. 

    Наибольший прогресс в росте числа туристов продемонстрировал соседней Иран, который идет вслед за Индией, где рост составил 46,5%, а доля в сегменте – 8,3%.

    В числе стран, жители которых предпочитают ездить в Азербайджан, есть также Саудовская Аравия (процент прибывших - 4,2%), Грузия (4%), Пакистан (2,7%), Узбекистан (1,7%), ОАЭ (1,7%) и другие страны. 

    В целом по данным Государственного комитета по статистике, турпоток в Азербайджан за полугодие вырос на 31,4% 

    В январе-июле 2024 года в Азербайджан прибыли 1 млн 502,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран мира, что на 31,4% больше, чем годом ранее. 

    По сравнению с первыми семи месяцами прошлого года число из стран Персидского залива прибыло 258,8 тыс. Человек (+ 39,6%), из стран Евросоюза - 57,1 тыс. человек (+28%), из стран СНГ - 20 тыс. человек (+5%).

    Теги:
    Туризм Казахстан В мире Азербайджан Путешествия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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