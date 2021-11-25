Почти в два раза уменьшилось количество работающих дистанционно в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период восстановления от кризиса рынок труда Казахстана возвращается к допандемийным показателям, но с некоторыми структурными изменениями. В третьем квартале численность работающих дистанционно заметно снизилась: в сравнении с предыдущим кварталом их число сократилось с 75 до 41 тысячи человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

«Со смягчением ограничительных мер выросли объемы занятости в сфере услуг, в том числе в информации и связи, торговле и здравоохранении. Структура занятости меняется в сторону увеличения самозанятости, которая к тому же преимущественно непродуктивна», – сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Резкое сокращение удаленных работников связано с возвращением занятых к традиционному формату работы, причем подавляющее большинство работающих на «удалёнке» – женщины, а мужчин - лишь 36,5%.

Также наблюдается сокращение дистанционной занятости на селе (с 36% до 18%) и равнозначное увеличение работающих удаленно в городской местности. Причем 93% работников использовали собственные средства коммуникаций, тогда как только для 7% занятых работодатели предоставляли необходимое оборудование.

«В сравнении с предыдущим кварталом, в третьеи квартале численность рабочей силы выросла на 7,2 тысячи человек, или 0,1%, и составила 9,3 млн. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить прирост рабочей силы на 95,7 тысячи человек, или 1%», – отметила эксперт.

При этом основной прирост занятости как в квартальной, так и в годовой динамике пришелся на увеличение количества самозанятых. За квартал их численность выросла на 1,1% (+23,3 тыс.). Количество наемных работников, наоборот, сократилось на 0,2% (+15,4 тысячи). В годовой динамике абсолютный прирост самозанятых (+67,6 тысячи человек) более чем вдвое превысил прирост наемных работников (+32,1 тысячи человек).

Кроме того, за квартальный период увеличение самостоятельно занятого населения произошло за счет увеличения непродуктивной самозанятости на 19% или 29,3 тыс., в то время как продуктивная сократилась на 0,3% или 6,1 тыс. человек.

«Если сравнивать годичный период, то можно отметить значительный рост продуктивно самозанятых при сокращении непродуктивно самозанятых. Число первых увеличилось на 110,5 тысячи человек (6%), а число вторых уменьшилось на 42,9 тысячи человек (19%). То есть, за последние 12 месяцев уровень доходов самозанятых в целом повышается», – подчеркнула Александра Молчановская.

Временная незанятость в сравнении со вторым кварталом текущего года увеличилась на 44% или 59,6 тысячи человек, что в большей степени связано с сезонными колебаниями, а не ввиду ограничительных мер, как это было ранее. Так, число незанятых пополнилось в основном за счет «отпускников», количество которых в третьем квартале выросло в 4,3 раза. В то же время количество временно незанятых по инициативе работодателя за квартал сократилось на 28% и на 97% – за годичный период.

«Также по итогам третьего квартала заметно сокращение числа безработных. И если в сравнении с предыдущим кварталом уменьшение составило всего 606 человек, то в сравнении с третьим кварталом прошлого года их численность сократилась почти на четыре тысячи человек. Но общий уровень безработицы сохранился на отметке в 4,9% и остается таковым уже на протяжении четырех последних кварталов. Без особых изменений остался и уровень молодежной безработицы – 3,7%», – заключила эксперт.

В разрезе регионов наименьший уровень безработицы сохранился в Карагандинской области и городе Нур-Султане (по 4,6%). Безработица выше республиканского уровня зафиксирована в Туркестанской области (5,1%), а также городах Алматы (5,1%) и Шымкент (5%).

«Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости, на начало ноября составила 193,5 тысячи человек, то есть с начала года этот показатель вырос на 51,7 тысячи Уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике равен 2,1%, наибольший – в Туркестанской (4,2%), Западно-Казахстанской и Кызылординской (по 3,9%) областях», – рассказала Александра Молчановская.

Между тем в занятости по отраслям не произошло кардинальных изменений. По-прежнему более половины (55%) занятых страны работают в торговле, сельском хозяйстве, образовании и промышленности. В то же время продолжается тенденция перетоков занятости в сектор услуг.

Так, в отчетном квартале наибольшее увеличение количества занятых зафиксировано в сферах информации и связи (+4,4%), услуг по проживанию и питанию (+2,5%) и операций с недвижимым имуществом (+2,1%), строительства (+1,6%) и здравоохранения (+1,4%). Тем временем одно из наибольших сокращений занятости наблюдается в области искусства и развлечений, где спад составил 3,4% за квартал и 4% за год. То есть отрасль так и не оправилась от действия ограничительных мер.

Что касается оплаты труда, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в третьем квартале этого года среднемесячная номинальная зарплата составила 243,7 тысячи тенге, сократившись за квартал почти на восемь тысяч тенге в абсолютном выражении. При этом снижение произошло практически во всех в регионах, кроме Атырауской (+5,2%), Костанайской (+3,2%) и Западно-Казахстанской (+2%) областей.

В разрезе отраслей больше всего зарплата сократилась для работников сферы образования (на 51,8 тыс. тенге или 22%), составив 182,1 тысячи тенге. Сезонные изменения отразились и на сельскохозяйственных работниках, для которых среднемесячная зарплата, напротив, выросла на 15% и была равна 167,5 тысячи тенге в летне-осенний период полевых работ.