Почти в 10 раз увеличены сборы для криптомагазинов в Узбекистане

В Узбекистане значительно увеличены ежемесячные фиксированные сборы для провайдеров криптовалютного рынка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НАПП), анализ деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов показал достаточную рентабельность их деятельности. В этой связи принято решение об увеличении размера ежемесячных фиксированных сборов с участников криптовалютного рынка.

Размеры сборов для криптобирж и криптомагазинов увеличены в 1,8 и 9,2 раза соответственно. Для криптовалютных бирж сумма обязательных сборов увеличена с 400 базовых расчетных величин (БРВ) до 740 БРВ ($20 тыс.). Для криптомагазинов сборы увеличены с 20 БРВ до 185 БРВ ($5 тыс.).

- Вносимые изменения позволят увеличить поступления в государственный бюджет не менее чем в 2 раза, при этом не окажут значительное негативное влияние на финансовое состояние провайдеров услуг, - заявили в НАПП.

В ведомстве добавили, что настоящие изменения вступят в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года в Узбекистане появились первые лицензированные криптомагазины.