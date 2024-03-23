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    18:49, 22 Март 2024 | GMT +6

    Почти в 10 раз увеличены сборы для криптомагазинов в Узбекистане

    криптовалюта
    Фото: пресс-служба суда Астаны

    В Узбекистане значительно увеличены ежемесячные фиксированные сборы для провайдеров криптовалютного рынка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НАПП), анализ деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов показал достаточную рентабельность их деятельности. В этой связи принято решение об увеличении размера ежемесячных фиксированных сборов с участников криптовалютного рынка.

    Размеры сборов для криптобирж и криптомагазинов увеличены в 1,8 и 9,2 раза соответственно. Для криптовалютных бирж сумма обязательных сборов увеличена с 400 базовых расчетных величин (БРВ) до 740 БРВ ($20 тыс.). Для криптомагазинов сборы увеличены с 20 БРВ до 185 БРВ ($5 тыс.).

    - Вносимые изменения позволят увеличить поступления в государственный бюджет не менее чем в 2 раза, при этом не окажут значительное негативное влияние на финансовое состояние провайдеров услуг, - заявили в НАПП.

    В ведомстве добавили, что настоящие изменения вступят в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

    Ранее сообщалось, что в конце 2022 года в Узбекистане появились первые лицензированные криптомагазины.

     

    Теги:
    Криптовалюта Узбекистан Экономика Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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