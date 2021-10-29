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    13:30, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти в 1,5 раза возросла заболеваемость COVID-19 в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошедшие две недели заболеваемость COVID-19 возросла в 1,4 раза – с 1 535 до 2 065 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что более 96% выявленных случаев приходятся на долю эпидемиологических показаний. В том числе более 3,4 тысячи обратившихся с ОРВИ и пневмонией, 366 – контактных.

    За две недели заболеваемость возросла во всех районах области и городе Петропавловске. Наиболее заметен рост числа инфицированных в Айыртауском и Кызылжарском районах – в 1,7 раза, в Аккайынском и Мамлютском районах и Петропавловске – в 1,4 раза, в Есильском и районе М. Жумабаева – в 1,3 раза.

    «В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в 42% случаях заражение коронавирусом произошло при посещении мест массового скопления людей, в том числе объектов торговли, общественного питания, почты, банков и ЦОНов, в 24% - в семье, в 21 - в общественном транспорте. В 9% заражение произошло при проведении массовых мероприятий, в том числе по месту проживания, 2% - по месту работы, в 1,7% - во время поездок за пределы и внутри области», - проинформировал А.Кушбасов.

    Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней составил 195,7, что является одним из самых высоких среди других регионов страны.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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