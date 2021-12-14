Почти в 1,5 раза снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области отмечают стабилизацию ситуации по распространению коронавируса в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что за последние две недели в области зарегистрировали 1 020 инфицированных. По сравнению с двумя предыдущими неделями, заболеваемость снизилась в 1,4 раза.

Снижение наблюдается по всех районах, за исключением Акжарского и Тимирязевского.

За последние сутки зарегистрировали 57 новых случаев. Из них 26 - в Петропавловске, семь – в районе М.Жумабаева, шесть – в Кызылжарском, пять – в Есильском, по три - Тайыншинском и Аккайынском, по два – в Айыртауском, Акжарском и Жамбылском, один - в Тимирязевском районе.

«С начала декабря мониторинговые группы провели 83 рейда с охватом 399 объектов. К ответственности привлечены 8 лиц на общую сумму около 685,5 тысячи тенге. Проект «Ashyq» зарегистрировал 155 нарушителей, сумма штрафов превысила 6,3 млн тенге», - сказал А.Кушбасов.