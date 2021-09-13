Почти тысячу участников исключили из программы «Ashyq» в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области 997 недобросовестных участников исключены из программы «Ashyq». Об этом сообщил заместитель акима области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября мониторинговыми группами проведено 1295 рейдов на более

5 тысячах объектах, приняты меры к нарушителям карантинного режима», - сказал Батыржан Байжуманов.

Было отмечено, что все мониторинговые группы зарегистрированы на портале infokazakhstan.kz.

Рейдовые мероприятия ведутся согласно алгоритму, утвержденному межведомственной комиссией.

«На сегодняшний день в области 8 747 объектов предпринимательства получили QR-коды по программе «Ашык», из них 559 работает в тестовом режиме. Статус «Лидер «Ашык» был присвоен 102 объектам предпринимательства. Исключены всего 997 недобросовестных участников программы «Ashyq», - резюмировал Батыржан Байжуманов.