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    15:08, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почти тысячу участников исключили из программы «Ashyq» в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области 997 недобросовестных участников исключены из программы «Ashyq». Об этом сообщил заместитель акима области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября мониторинговыми группами проведено 1295 рейдов на более

    5 тысячах объектах, приняты меры к нарушителям карантинного режима», - сказал Батыржан Байжуманов.

    Было отмечено, что все мониторинговые группы зарегистрированы на портале infokazakhstan.kz.

    Рейдовые мероприятия ведутся согласно алгоритму, утвержденному межведомственной комиссией.

    «На сегодняшний день в области 8 747 объектов предпринимательства получили QR-коды по программе «Ашык», из них 559 работает в тестовом режиме. Статус «Лидер «Ашык» был присвоен 102 объектам предпринимательства. Исключены всего 997 недобросовестных участников программы «Ashyq», - резюмировал Батыржан Байжуманов.


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