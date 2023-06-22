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Почти тысячу человек привлекли к ответственности за стихийную торговлю в Шымкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 21:32
Почти тысячу человек привлекли к ответственности за стихийную торговлю в Шымкенте Фото: polisia.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти тысячу человек привлекли к ответственности за стихийную торговлю в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Торговля без наличия разрешения и в неустановленных для этого местах считается стихийной торговлей, организация которой является административным правонарушением. За пять месяцев в Шымкенте за уличную торговлю привлечены к ответственности по статье 204 КоАП РК 953 лица.

Сотрудниками местной полицейской службы на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия и разъяснительные работы среди торговцев по предупреждению и пресечению незаконной торговли. Стремясь заработать на продаже товаров на улицах, дворах, парках и других неустановленных местах, можно оказаться нарушителем закона. Так, торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП. А если лицо совершает это правонарушение повторно в течение одного года, то ему налагается штраф 10 МРП.

С жалобой на торговлю в неположенных местах граждане могут обратиться в полицию по номеру «102» или в местные исполнительные органы.


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