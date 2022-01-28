Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «молодежная практика» предназначена для безработных из числа выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в течение трех последних лет, и не старше двадцати девяти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В 2021 году молодежной практикой было охвачено 914 выпускников учебных заведений, из них выпускники вузов – 750 человек, выпускники колледжей – 164 человека.

В текущем году на молодежную практику планируется направить 998 молодых людей в возрасте до 29 лет.

По вопросам участия в «Молодежной практике» стоит обращаться в Центр занятости населения по адресу: город Нур-Султан ул. Бейбітшілік 25, БЦ «Өркен». Также информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 72-93-56, +7-777-707-01-99.

Электронная почта: nazym_13.6.92@mail.ru.

Номера колл-центра: 8(7172) 57-88-88; 8(7172) 57- 86-95.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и стремительным ростом регистрации случаев заболевания КВИ среди населения города Нур-Султана с 19 - 31 января 2022 года установлен режим неполного рабочего времени для работников. Поэтому центр занятости работает с 9:00-17:00 часов, время обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 часов.