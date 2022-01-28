+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане

28 Января 2022 22:13
Поделиться:
Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «молодежная практика» предназначена для безработных из числа выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в течение трех последних лет, и не старше двадцати девяти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Меньше детских домов стало в Карагандинской области
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области Достаточно ли продукции в стабфонде СКО Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы

В 2021 году молодежной практикой было охвачено 914 выпускников учебных заведений, из них выпускники вузов – 750 человек, выпускники колледжей – 164 человека.

В текущем году на молодежную практику планируется направить 998 молодых людей в возрасте до 29 лет.

По вопросам участия в «Молодежной практике» стоит обращаться в Центр занятости населения по адресу: город Нур-Султан ул. Бейбітшілік 25, БЦ «Өркен». Также информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 72-93-56, +7-777-707-01-99.

Электронная почта: nazym_13.6.92@mail.ru.

Номера колл-центра: 8(7172) 57-88-88; 8(7172) 57- 86-95.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и стремительным ростом регистрации случаев заболевания КВИ среди населения города Нур-Султана с 19 - 31 января 2022 года установлен режим неполного рабочего времени для работников. Поэтому центр занятости работает с 9:00-17:00 часов, время обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 часов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество   #Молодежь   #Трудоустройство  
Поделиться:
Новости по теме
Меньше детских домов стало в Карагандинской области
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
Достаточно ли продукции в стабфонде СКО
Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
Популярное
1 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
2 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
3 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача
Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив