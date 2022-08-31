Почти тысяча очередников в этом году получит квартиры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Почти тысяча жителей Карагандинской области, стоящих в очереди на жилье, получит квартиру в этом году. Также за счет государства готовят новые земельные участки под индивидуальное строительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

О темпах жилищного строительства рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Кайрат Камзин на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Строительство жилья в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в области идет в нескольких направлениях. Это арендное и кредитное жилье, которое выдается социально уязвимым слоям населения.

«Квартиры без права выкупа строят в Караганде, Приозерске, Сарани, Темиртау, Шахтинске, а также в Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском и Шетском районах. Помимо строительства нового жилья, в области применяется практика восстановления пустующих домов. Сейчас восстанавливаются дома в селе Доскей, поселке Шашубай и Актогайском районе», - сообщил Кайрат Камзин.

По его словам, до конца года планируют сдать в эксплуатацию четыре кредитных дома – три в Караганде и один в Темиртау. Подобное жилье строится в Балхаше и Шахтинске.

За семь месяцев в области введено 254,8 тыс. кв. метров жилья – на 8,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По информации руководителя управления, 1 200 земельных участков будут обеспечены инфраструктурой. Работы ведутся в Караганде, Темиртау, Балхаше, Сарани, Шахтинске и в Бухар-Жырауском районе. По завершении жители смогут приступить к строительству собственного дома.