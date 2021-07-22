Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 21 июля зарегистрировано 993 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 901 случаев с симптомами и 92 без симптомов. Выписано всего – 348 человек, поступило – 402. Итого в инфекционных стационарах (6 090 коек) физически находится 3 099 человек (173 детей)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 228. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято – 86 аппаратов. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 821 пациента, с симптомами – 5 411 с легкой и средней степенью, без симптомов – 410.

С 1 февраля по 21 июля первым компонентом вакцинировано 665 761 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 4 392 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 94 467 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.