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    11:47, 22 Июль 2021 | GMT +6

    Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 21 июля зарегистрировано 993 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 901 случаев с симптомами и 92 без симптомов. Выписано всего – 348 человек, поступило – 402. Итого в инфекционных стационарах (6 090 коек) физически находится 3 099 человек (173 детей)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 228. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято – 86 аппаратов. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 821 пациента, с симптомами – 5 411 с легкой и средней степенью, без симптомов – 410.

    С 1 февраля по 21 июля первым компонентом вакцинировано 665 761 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 4 392 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 94 467 человек.

    В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Алматы
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