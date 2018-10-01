Почти тысяча безработных в Казахстане открыла свой бизнес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти тысяча безработных в Казахстане открыла свой бизнес. Это стало возможным благодаря Пяти социальным инициативам Главы государства, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как подчеркнул Глава государства, микрокредитование, особенно важно для повышения доходов самозанятого и безработного населения. В рамках микрокредитования 7 914 человек из числа самозанятых и 979 безработных получили возможность заняться предпринимательством, а также формализовать свою деятельность», - сказала министр, выступая на заседании Правительства РК.

По данным министерства, всего получателями микрокредитов дополнительно создано 8 256 рабочих мест.

Отметим, что по поручению Главы государства в рамках четвертой социальной инициативы в текущем году финансирование на микрокредитование увеличено на 20 млрд тенге, в том числе на микрокредитование в городах - 6 млрд тенге, в селах - 14 млрд тенге. С учетом дополнительно выделенных средств общая сумма на микрокредитование составила 62 млрд тенге, из них 45 млрд предусмотрено для сельской (73%) и 17 млрд для городской местности (27%). Планируется, что в текущем году охват микрокредитованием составит 14 тыс. человек.