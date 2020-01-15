Почти тысяча астанчан приняла участие во встречах с акимом Есильского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе города Нур-Султана завершились встречи с жителями и представителями обслуживающих организаций по разъяснению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое вступило в силу 7 января этого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Встречи проходили в формате «свободного микрофона». Любой желающий имел возможность задать интересующий вопрос как разработчикам законопроекта в сфере ЖКХ, так и акиму района.

За неделю встречи посетила почти тысяча жителей. Горожан интересовали вопросы по процедурам перехода к новой форме управления ОСИ, школам, дачным массивам, прописке, установке остановочных павильонов, уличного освещения, санитарной очистки, озеленения, благоустройства дворов и другие. Многие вопросы решались на месте.

К примеру, при обсуждении строительства скверов свой результат показали общественные обсуждения, проведенные в декабре того года, на которых жители предложили необходимые установки на выделенных участках.









По вопросам переуплотненности школ аким района отметил, что в районе ведется строительство 4 школ и детского сада. Это снимет переуплотненность в школах № 59, 71, 75, 76, 77, 79, 84, 85. Также в силу актуальности вопросов по ЖКХ прорабатывается процесс создания контакт-центра для консультации жителей. Другие темы, поднятые в ходе конференций, будут внесены в план развития района Есиль.

Под председательством акима района в конференциях принимали участие депутаты Мажилиса Парламента РК - Сапар Ахметов и Павел Казанцев, городского маслихата - Каракат Абден и Мирас Шекенов, представитель департамента регионального развития, МЖД и методологии - Маргулан Абдикаримов, управлений города, правоохранительных органов, подрядных организаций и другие.

Встречи с жителями района в подобном формате будут продолжаться в рамках отчетных встреч в период с 29 января по 4 февраля.







