Почти триста случаев в сутки: в Костанайской области продолжается рост заболеваемости КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области продолжается рост заболеваемости COVID-19, почти до 300 случаев регистрируется в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если 16 января в регионе было зарегистрировано 214 случаев КВИ, 17 января – 33 случая. То уже сегодня эта цифра выросла до 291 случая COVID-19.

«18 января 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68 %. 252 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, четыре с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 261 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных», - сообщили в областном информационном штабе.

В Костанае зарегистрировано 163 случая в сутки. Меньше – в регионах области: Рудный – 34, Костанайский район – 29, г. Житикара – 17, г. Аркалык – 15, г. Лисаковск – 12, по четыре случая в Карабалыкском и им. Б. Майлина районах, по три случая в Жангельдинском и Камыстинском районах, по два случая в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, по одному случаю в Карасуском, Сарыкольском и Федоровском районах.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 18 января 2022 года зарегистрировано 42 668 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных – 41 505 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 349 755 человек, вторым компонентом 332 018», - подытожили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости КВИ.