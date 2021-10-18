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    17:24, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти три тысячи деревьев спилили за три месяца в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Общественники считают, что необходимо навести порядок в процессе озеленения Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании общественного совета рассматривали вопрос о соблюдении правил содержания зеленых насаждений. Выяснилось, что в этом году погибли более 16% высаженных деревьев и около 12% - живой изгороди. Причины банальны: нарушенная корневая система и несвоевременный полив.

    «По 18-ти улицам города в целом высадили 16 441 погонный метр живой изгороди и 1 155 деревьев. Не прижились 193 дерева и 1 970 погонных метров живой изгороди. В текущем году в отдел ЖКХ с письменным заявлением по вопросу спила и кронирования деревьев обратилось 225 заявителей. Подрядными организациями в период трехмесячника по санитарной очистке и благоустройству города проведен спил 2 778 аварийных деревьев, кронирование 1 419 деревьев. Посадили цветник на площади 14,1 тысячи квадратных метров, газон – 9,1 тысячи квадратных метров, побелили более 47,6 тысячи деревьев», - рассказал заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Коржумбаев.

    Он добавил, что в этом году в Петропавловске зарегистрировали 17 случаев незаконной вырубки деревьев. По всем фактам составили административные материалы и наложили штрафы.

    Члены общественного совета поинтересовались, сколько бюджетных средств на озеленение потратили впустую.

    «Много вопросов по зеленым насаждениям. Почему высаживают и не поливают? Это система. В столице, например, с семи утра полив. А у нас все в пыли стоит. Погибает много растений. Взыскивайте с подрядчиков. Сколько денег пропало, пусть платят. Мы тратим народные деньги в неизвестность», - сказала председатель совета Бахытжан Самиева.

    Александр Казанцев добавил, что, несколько лет назад этим вопросом уже занимались. И выяснилось, что не было бюджетной программы по содержанию насаждений. Иными словами, деньги выделялись только на посадку, но ни на полив, ни на внесение удобрений и прочий уход за высаженными растениями.

    «Заключили договоры и оговорили, что полив будет проводиться в вечернее или ночное время. Были нарушены корневые системы – по этим фактам составили протоколы в разрезе каждой подрядной организации. Были выставлены претензии. Оплата не проводилась за неприжившиеся саженцы. На тех участках, где не прижились, включены в план работы на следующий год», - заверил А. Коржумбаев.

    Члены общественного совета считают, что информацию о невыплате денег за погибшие растения необходимо проверить.

    Общественники уверены, что городу нужна схема озеленения, план, который нужно показать специалистам в этих вопросах, и только с учетом их рекомендаций заниматься посадкой деревьев и кустарников. Еще одна рекомендация: при выборе подрядчика одним из условий указать наличие в штате квалифицированных в этой сфере специалистов.

    По словам А. Коржумбаева, аким Петропавловска Булат Жумабеков поручил составить дендрокарту города. Но на это понадобится не менее одного-двух лет.


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