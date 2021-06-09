Почти три тысячи человек вакцинировали в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 июня зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 126 случаев с симптомами и 12 - без симптомов. Выписано 218, поступило – 100. Итого в инфекционных стационарах (2 530 коек) находятся 933 человека (33 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 77. На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 20, High flow занято – 30 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 1 251 пациентов, с симптомами – 1 034 с легкой и средней степенью, без симптомов – 217», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

За 8 июня на 23:00 вакцинировано 2 919 человек. В целом на 8 июня вакцину получили 321 500 человек.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

Задействованы 304 прививочных бригад из 1 257 человек.